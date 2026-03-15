Llama la atención, 15 de marzo de 2026
- La arenga de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ayer a sus correligionarios de partido para que se pongan en modo electoral de cara a los comicios autonómicos del año que viene.
- El nuevo atropello a un vial público en la isla, en este caso con movimientos de tierra, que han alterado el camino de Son Mesquida en Capdepera, documentado ya en el siglo XVIII.
- Que el alcalde Jaime Martínez eludiera ayer cualquier mención al descarte de Palma como Capital Europea de la Cultura, durante su discurso tras ser reelegido líder del PP palmesano.
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Este es el mapa de los bufets más populares de Mallorca: de comida mallorquina a propuestas asiáticas
- Baleares prepara un simulacro para mejorar la gestión del eclipse solar total de 2026
- El Ministerio de Defensa compra para Felipe VI y por un millón de euros el último velero de regatas que ganó la Copa del Rey en Palma
- Protesta ante el hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”