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Llama la atención, 15 de marzo de 2026

Llama la atención

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  • La arenga de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ayer a sus correligionarios de partido para que se pongan en modo electoral de cara a los comicios autonómicos del año que viene.
  • El nuevo atropello a un vial público en la isla, en este caso con movimientos de tierra, que han alterado el camino de Son Mesquida en Capdepera, documentado ya en el siglo XVIII.
  • Que el alcalde Jaime Martínez eludiera ayer cualquier mención al descarte de Palma como Capital Europea de la Cultura, durante su discurso tras ser reelegido líder del PP palmesano.
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