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Llama la atención, 14 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

Palma
  • Que el hotelero Gabriel Escarrer haya dejado la presidencia de Exceltur y se haya nombrado a Juan Orti, presidente de American Express España.
Juan Orti, presidente de American Express España.

Juan Orti, presidente de American Express España. / EXCELTUR

  • Que la medida del Ayuntamiento de Palma de rebajar el billete de los buses de la EMT un 40% si se paga con tarjeta vaya a beneficiar sobre todo a los turistas.
  • Que justo al lado de la casita de los gatos detrás del centro de salud de Emili Darder se haya montado otra para felinos a partir de un antiguo contenedor de vidrio.

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Casita para gatos en un antiguo contenedor de vidrio.

Casita para gatos en un antiguo contenedor de vidrio. / .

  • Que vecinos denuncien a través de Flipau amb Pere Garau un cuarto incidente en el semáforo de la plaza de las Columnas con Uetam, un punto en el que hay una terraza de bar y por donde transitan muchísimas personas.
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