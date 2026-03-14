Llama la atención, 14 de marzo de 2026
Palma
- Que el hotelero Gabriel Escarrer haya dejado la presidencia de Exceltur y se haya nombrado a Juan Orti, presidente de American Express España.
- Que la medida del Ayuntamiento de Palma de rebajar el billete de los buses de la EMT un 40% si se paga con tarjeta vaya a beneficiar sobre todo a los turistas.
- Que justo al lado de la casita de los gatos detrás del centro de salud de Emili Darder se haya montado otra para felinos a partir de un antiguo contenedor de vidrio.
- Que vecinos denuncien a través de Flipau amb Pere Garau un cuarto incidente en el semáforo de la plaza de las Columnas con Uetam, un punto en el que hay una terraza de bar y por donde transitan muchísimas personas.
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Este es el mapa de los bufets más populares de Mallorca: de comida mallorquina a propuestas asiáticas
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Baleares prepara un simulacro para mejorar la gestión del eclipse solar total de 2026