Llama la atención, 13 de marzo de 2026
- Que el pregón de la Semana Santa de Palma ya esté a la vuelta de la esquina y vaya a correr a cargo de la periodista Àngela Alfaro el próximo día 20, a las 19.30 horas, en la parroquia de Santa Creu.
- Que el Ayuntamiento de Sencelles haya puesto en marcha un nuevo canal de comunicación a través de WhatsApp en inglés y alemán dirigido a los residentes extranjeros del municipio.
- Que en los lineales de muchos supermercados de Mallorca ya sea posible encontrar vino rosado en formato de lata.
- Que hayan desviado por obras el carril bici a la altura del Portitxol.
- Que el Consell vaya a exponer la Carta Portolana de Pere Rossell (1447) en junio en el Museu de Mallorca.
- El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
- Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
- Desalojan tres viviendas de la calle Gaspar Bennàsar, en Palma, por riesgo de derrumbe
- Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
- Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
- Detenida una abogada y una encargada de fincas vinculadas a Nikolai Kolesov