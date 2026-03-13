Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 13 de marzo de 2026

Redacción Mallorca

  • Que el pregón de la Semana Santa de Palma ya esté a la vuelta de la esquina y vaya a correr a cargo de la periodista Àngela Alfaro el próximo día 20, a las 19.30 horas, en la parroquia de Santa Creu.
  • Que el Ayuntamiento de Sencelles haya puesto en marcha un nuevo canal de comunicación a través de WhatsApp en inglés y alemán dirigido a los residentes extranjeros del municipio.
  • Que en los lineales de muchos supermercados de Mallorca ya sea posible encontrar vino rosado en formato de lata.
  • Que hayan desviado por obras el carril bici a la altura del Portitxol.
  • Que el Consell vaya a exponer la Carta Portolana de Pere Rossell (1447) en junio en el Museu de Mallorca.
¿Qué te llama la ateción a ti?

