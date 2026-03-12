Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 12 de marzo de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • La grosera vandalización del casal social del parque de Son Parera, ubicado entre Ciutat Jardí y el Molinar.
  • Que un casero de Eivissa que alquilaba ilegalmente un piso a turistas haya reducido la multa de 275.000 euros a 33.000 tras incluir la vivienda en el programa Lloguer Segur del Govern.
  • El asombro y, en algunos casos también decepción, de algunos turistas cuando llegan a la playa de s’Arenal y se encuentran con un montón de obras y una montaña de algas sobre la arena.
  • Que la mayor aportación inicial para comprar una casa en España se produzca en Palma, donde una familia debe abonar de media un total de 147.116 euros para poder optar a la financiación.
