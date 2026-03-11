Llama la atención, 11 de marzo de 2026
Palma
- Cómo se ha viralizado la canción y el vídeo de la artista de Valldemossa Júlia Colom contra la masificación y los excesos turísticos en la isla: «Mallorca t’han castigada...».
- Que Canarias haya bloqueado el acceso a los extranjeros a la vivienda pública, modificando el sistema de adjudicación de las VPO: los solicitantes deben tener 12 años de residencia y una renta máxima de 21.000 euros.
- La presencia del actor Daniel Brühl y su familia en el concierto para niños que ofreció la Orquestra Simfònica de Balears el pasado domingo en sa Llonja.
- Que a partir de ahora cada hospital y centro de salud de Balears vaya a tener una persona responsable que ayudará a los profesionales sanitarios a tramitar de manera fácil y rápida la denuncia ante cualquier agresión.
- El descenso ya es cosa de cinco equipos en LaLiga
- Detenida una abogada y una encargada de fincas vinculadas a Nikolai Kolesov
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Juicio a seis acusados de estafar 113.000 euros con la compra de una casa en Lloseta
- El Govern exigirá a Damm la devolución de una ayuda millonaria tras el cierre de Agama: 'Se llevaron el Laccao muy Mediterráneamente
- Campanas de boda en dos dinastías empresariales alemanas: un hotelero de Mallorca se casa con la heredera de BMW
- Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
- 2.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados: así de caro se ha vuelto vivir en el suroeste de Mallorca