Llama la atención, 11 de marzo de 2026

  • Cómo se ha viralizado la canción y el vídeo de la artista de Valldemossa Júlia Colom contra la masificación y los excesos turísticos en la isla: «Mallorca t’han castigada...».
  • Que Canarias haya bloqueado el acceso a los extranjeros a la vivienda pública, modificando el sistema de adjudicación de las VPO: los solicitantes deben tener 12 años de residencia y una renta máxima de 21.000 euros.
  • La presencia del actor Daniel Brühl y su familia en el concierto para niños que ofreció la Orquestra Simfònica de Balears el pasado domingo en sa Llonja.
  • Que a partir de ahora cada hospital y centro de salud de Balears vaya a tener una persona responsable que ayudará a los profesionales sanitarios a tramitar de manera fácil y rápida la denuncia ante cualquier agresión.
