Llama la atención, 10 de marzo de 2026
Palma
- Que la zona en obras del Parc de ses Fonts luzca prácticamente terminada, con las nuevas pérgolas, sus bancos y mesas, zonas ajardinadas y la fuente reducida.
- Que el próximo domingo 22 vaya a celebrarse en Palma la primera calçotada popular, organizada por Orgull Llonguet y el Ateneu Popular La Fonera.
- Que la escuela de danza Francisca Tomàs haya entregado un donativo de 5.232 euros a Aspanob, que es lo que recaudó en enero en dos actuaciones de su representación anual, celebrada en el Teatre Xesc Forteza.
- Que vecinos denuncien que algunos moradores de la antigua cárcel de Palma, donde ya se ha iniciado el proceso de desalojo, estén saltando por la verja de la carretera de Sóller con el fin de eludir pasar por el control que ha montado la Policía Local.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
- La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí