Llama la atención, 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026

Redacción Digital

Palma
  • Que la zona en obras del Parc de ses Fonts luzca prácticamente terminada, con las nuevas pérgolas, sus bancos y mesas, zonas ajardinadas y la fuente reducida.
  • Que el próximo domingo 22 vaya a celebrarse en Palma la primera calçotada popular, organizada por Orgull Llonguet y el Ateneu Popular La Fonera.
  • Que la escuela de danza Francisca Tomàs haya entregado un donativo de 5.232 euros a Aspanob, que es lo que recaudó en enero en dos actuaciones de su representación anual, celebrada en el Teatre Xesc Forteza.
  • Que vecinos denuncien que algunos moradores de la antigua cárcel de Palma, donde ya se ha iniciado el proceso de desalojo, estén saltando por la verja de la carretera de Sóller con el fin de eludir pasar por el control que ha montado la Policía Local.
