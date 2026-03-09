Llama la atención, 9 de marzo de 2026
Palma
- La escasa afluencia de público a los comercios y grandes superficies de Palma con motivo del domingo de apertura comercial.
- Que un ejemplar de águila pescadora reconstruya estos días el nido de Cabrera en el que el año pasado una pareja de esta especie en peligro de extinción logro poner varios huevos y criar un ejemplar. Una cámara de SeoBirdLife ofrece imágenes en directo a través de Youtube.
- Que el Govern vaya a celebrar el sexto centenario de la construcción de sa Llotja, el gran edificio del gótico civil.
- Que con la amnistía urbanística una caseta ilegal de 20 metros cuadrados, con 2.000 metros cuadrados de terreno alrededor, pueda alcanzar en el mercado un precio de entre 130.000 y 150.000 euros, el doble que hace tres años.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete