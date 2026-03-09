Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

Llama la atención, 9 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • La escasa afluencia de público a los comercios y grandes superficies de Palma con motivo del domingo de apertura comercial.
  • Que un ejemplar de águila pescadora reconstruya estos días el nido de Cabrera en el que el año pasado una pareja de esta especie en peligro de extinción logro poner varios huevos y criar un ejemplar. Una cámara de SeoBirdLife ofrece imágenes en directo a través de Youtube.
  • Que el Govern vaya a celebrar el sexto centenario de la construcción de sa Llotja, el gran edificio del gótico civil.
  • Que con la amnistía urbanística una caseta ilegal de 20 metros cuadrados, con 2.000 metros cuadrados de terreno alrededor, pueda alcanzar en el mercado un precio de entre 130.000 y 150.000 euros, el doble que hace tres años.
Llama la atención

TEMAS

  • apertura comercial
  • domingo
  • Palma
  • comercios
  • Público
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents