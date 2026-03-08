Llama la atención, 8 de marzo de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Digital

Palma
  • Las nefastas consecuencias para la industria turística si la escalada en los precios de los carburantes acaba trasladándose a los billetes aéreos.
  • Que con la apertura parcial del espacio aéreo los 139 baleares atrapados por la escalada bélica en Oriente Medio puedan empezar a encontrar vías alternativas para regresar a casa pronto.
  • El impacto de que nuestro inimitable Laccao se elabore con la leche de vacas catalanas.
