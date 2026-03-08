Llama la atención, 8 de marzo de 2026
Palma
- Las nefastas consecuencias para la industria turística si la escalada en los precios de los carburantes acaba trasladándose a los billetes aéreos.
- Que con la apertura parcial del espacio aéreo los 139 baleares atrapados por la escalada bélica en Oriente Medio puedan empezar a encontrar vías alternativas para regresar a casa pronto.
- El impacto de que nuestro inimitable Laccao se elabore con la leche de vacas catalanas.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Cort cierra con vecinos y entidades la propuesta final para replantar la plaza Llorenç Villalonga de Palma
- Llevamos en la misma parada desde que abrió el Mercat de l'Olivar en 1951': los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics