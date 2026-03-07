Llama la atención, 7 de marzo de 2026
- Que uno de los puestos del Mercat de l’Olivar que acaba de ser reconocido como comercio emblemático tuviera el tomate raf, procedente de Almería, a 16 euros el kilo.
- Que Miquel Barceló mostrara sus obras a los Reyes en el día de la inauguración de ARCO Madrid en el expositor del periódico El País.
- Que el Instituto Geográfico Nacional haya creado una herramienta al alcance de todos los ciudadanos para consultar la visibilidad que tendrá el eclipse solar del próximo 12 de agosto en la dirección de su casa.
- Que el futuro de las vaquerías de Mallorca, con un mayor peso de la espada de Damocles por el cierre de Agama, pase, entre otras cosas, por reconvertirse en urbanizaciones y hoteles para turistas ricos, tal y como denuncia Terraferida.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU