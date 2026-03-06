Llama la atención, 6 de marzo de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

6 de marzo de 2026

  • Que vuelva a prohibirse el acceso a vehículos de gran tonelaje a la calle Joan de Saridakis, a la altura del acceso al puente que está sobre la autopista de Andratx.
  • Que Balears sea la región española con más personas cobrando una prestación por desempleo que parados a causa de la proliferación de la figura de fijo discontinuo.
  • La expectación que creó ayer en la calle Morei de Palma el evento de venta de ropa vintage en una galería, con todas las prendas a un precio único: 9 euros.
  • Que Camper haya fichado un nuevo director creativo, Abraham Ortuño, responsable de éxitos en materia de calzado en firmas como Loewe o Jacquemus.
