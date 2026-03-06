Llama la atención, 6 de marzo de 2026
- Que vuelva a prohibirse el acceso a vehículos de gran tonelaje a la calle Joan de Saridakis, a la altura del acceso al puente que está sobre la autopista de Andratx.
- Que Balears sea la región española con más personas cobrando una prestación por desempleo que parados a causa de la proliferación de la figura de fijo discontinuo.
- La expectación que creó ayer en la calle Morei de Palma el evento de venta de ropa vintage en una galería, con todas las prendas a un precio único: 9 euros.
- Que Camper haya fichado un nuevo director creativo, Abraham Ortuño, responsable de éxitos en materia de calzado en firmas como Loewe o Jacquemus.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma