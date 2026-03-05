Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 5 de marzo de 2026

  • Que la abogada mallorquina Maria Duran haya sido nombrada integrante del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE nacional.
  • La paciencia, simpatía y la buena atención al público -especialmente de los dos empleados de la EMT que organizan las colas- en la oficina de la estación Intermodal para tramitar la nueva tarjeta única para el transporte público.
  • El apoyo público que prestan las periodistas Almudena Ariza y Cristina Morató a la labor que desarrolla la ONG Inca Mallorca Solidaria en Gaza.
  • Que justamente en el mapamundi que se exhibe en el aeropuerto de Palma no aparezca Mallorca.
  • Las siete personas que ayer compartían colchón en el soportal de El Corte Inglés de Avenidas.
