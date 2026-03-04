Llama la atención, 4 de marzo de 2026
Palma
- Los cientos de personas que siguieron ayer las evoluciones de los equipos de emergencia en el incendio de un ático en la avenida Alexandre Rosselló, en una de las principales zonas comerciales de Palma.
- Que Consell se haya sumado a las localidades que implantan una zona de estacionamiento límitado en el centro para facilitar la movilidad.
- La rama que se rompió ayer de un árbol en la calle Bisbe Rafel Josep Verger, en la zona del Conservatorio de Palma, y que obligó a talarlo por completo.
- La indignación de muchos usuarios del parking de la calle Manacor de Palma porque los accesos al recinto siguen tomados por drogadictos e indigentes a pesar de las promesas del Ayuntamiento de buscar una solución inmediata.