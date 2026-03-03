Llama la atención, 3 de marzo de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el Consell de Mallorca iluminara su fachada con los colores de la bandera de la isla para conmemorar el Día de Balears.
  • Lo sucias que están las calles secundarias del polígono de Son Morro.
  • La falta de información que padecen y denuncian los mallorquines atrapados en las zonas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.
  • Que en el Café La Lonja de Palma ofrezcan durante los fríos días de invierno tazas de caldo calentito.
  • La confusión que ha generado la enésima reforma circulatoria de las calles de Sóller.
  • Que la borrasca Regina vaya a transportar polvo en suspensión a Balears, que dejará lluvias en forma de barro.
¿Qué te llama la ateción a ti?

