Llama la atención, 2 de marzo de 2026
- Que además de Armengol, Rossy de Palma, Vicky Luengo y una canción de Tomeu Penya, también estuvieran presentes otros mallorquines en la gala de los Goya, como el director Toni Bestard y el actor Xisco Segura.
- Que el buque de guerra USS Roosevelt, que participa en estos momentos en la operación militar contra Irán, haya estado en Palma en diversas ocasiones.
- Que una de las ubicaciones en el pasado de la Fira del Ram fueran las Ramblas de Ciutat.
- Lo poco institucional y muy partidista que fue el discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el acto oficial del Día de Balears.
- Que un instituto de Ciutadella haya prohibido la entrada de vápers en el centro.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
- Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja
- El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto
- Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica