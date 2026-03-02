Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 2 de marzo de 2026

Redacción Digital

  • Que además de Armengol, Rossy de Palma, Vicky Luengo y una canción de Tomeu Penya, también estuvieran presentes otros mallorquines en la gala de los Goya, como el director Toni Bestard y el actor Xisco Segura.
  • Que el buque de guerra USS Roosevelt, que participa en estos momentos en la operación militar contra Irán, haya estado en Palma en diversas ocasiones.
  • Que una de las ubicaciones en el pasado de la Fira del Ram fueran las Ramblas de Ciutat.
  • Lo poco institucional y muy partidista que fue el discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el acto oficial del Día de Balears.
  • Que un instituto de Ciutadella haya prohibido la entrada de vápers en el centro.
¿Qué te llama la ateción a ti?

