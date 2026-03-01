Llama la atención, 1 de marzo de 2026
- Lo difícil que lo va a tener el nuevo entrenador del Mallorca, Demichelis, con el cuadro balear en puestos de descenso, varias derrotas consecutivas y como uno de los equipos más goleados de Primera División.
- Que Consumo haya retirado 559 anuncios de Carnaval en establecimientos de todas las islas.
- Que alumnos de FP de Balears hayan hecho récord en los SpainSkills 2026 tras conseguir un total de siete medallas: dos oros, dos platas y tres bronces.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- La anciana de Portocolom se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
- Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- El Palau de Congresos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y otros once de impacto indirecto
- Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret