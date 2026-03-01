Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque a IránDemichelis ya está en MallorcaJaime AngladaEdificio GesaDia de les Illes Balears
instagramlinkedin

Llama la atención, 1 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Lo difícil que lo va a tener el nuevo entrenador del Mallorca, Demichelis, con el cuadro balear en puestos de descenso, varias derrotas consecutivas y como uno de los equipos más goleados de Primera División.
  • Que Consumo haya retirado 559 anuncios de Carnaval en establecimientos de todas las islas.
  • Que alumnos de FP de Balears hayan hecho récord en los SpainSkills 2026 tras conseguir un total de siete medallas: dos oros, dos platas y tres bronces.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Anuncios
  • consumo
  • primera división
  • Mallorca
  • FP
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents