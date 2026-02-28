Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 28 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Mallorca

  • Que los muros del colegio de educación infantil y primaria Rei Jaume I, muy cerca del parque de sa Feixina, estén completamente apuntalados.
Muros del colegio Rei Jaume I completamente apuntalados.

Muros del colegio Rei Jaume I completamente apuntalados.

  • Que el TSJB haya rechazado suspender la medida de limitación de entrada de vehículos a Eivissa.
  • Que la productora mallorquina Charli Bujosa opte a dos cabezones esta noche en la gala de los Goya con las películas Flores para Antonio y Carmela.
  • La caseta para gatos que se ha improvisado junto a una instalación de electricidad ubicada al lado del centro de salud de Nou Llevant.

La caseta para gatos ubicada al lado del centro de salud de Nou Llevant.

La caseta para gatos ubicada al lado del centro de salud de Nou Llevant.

¿Qué te llama la atención a ti?

