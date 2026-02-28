Llama la atención, 28 de febrero de 2026
- Que los muros del colegio de educación infantil y primaria Rei Jaume I, muy cerca del parque de sa Feixina, estén completamente apuntalados.
- Que el TSJB haya rechazado suspender la medida de limitación de entrada de vehículos a Eivissa.
- Que la productora mallorquina Charli Bujosa opte a dos cabezones esta noche en la gala de los Goya con las películas Flores para Antonio y Carmela.
- La caseta para gatos que se ha improvisado junto a una instalación de electricidad ubicada al lado del centro de salud de Nou Llevant.
- Que en Balears el precio de la vivienda haya desbordado los máximos históricos de la burbuja, con el precio del metro cuadrado un 72,7% por encima del año 2007.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom
- Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- Detienen a una limpiadora por robar joyas y dinero en la casa de un empresario alemán en Santa Eugenia por valor de 78.000 euros
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- Martín Demichelis, opción inesperada para el banquillo del Mallorca