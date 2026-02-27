Llama la atención, 27 de febrero de 2026
- Que la librería y editorial Finis Africae, en la plaza Alexander Fleming, cierre sus puertas después de seis años de actividad en Palma.
- El enfado de los periodistas que cubrieron ayer el pleno de Palma por el poco espacio que Cort les dio para trabajar.
- Que la Fira del Ram se haya celebrado desde sus inicios en distintas ubicaciones, como el Parc de la Mar, el de sa Riera o incluso las Ramblas.
- Que Google Maps llame Barrio de los Alemanes a Nou Llevant.
- Que este sábado AstroMallorca celebre una fiesta astronómica en Ses Voltes con una observación abierta y gratuita de 16 a 22 horas y en la que se aclararán todas las dudas sobre el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”