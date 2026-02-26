Llama la atención, 26 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

26 de febrero de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que el nuevo sistema de receta electrónica, que ha supuesto una inversión pública de más de tres millones de euros, haya vuelto a fallar tras su puesta en marcha el lunes.
  • Que en pleno mes de febrero ya hayan aparecido los molestos mosquitos.
  • Que dos universidades privadas, Adema y CEU San Pablo, tengan espacios propios en la calle Jaime III, a escasos metros una de la otra.
  • Que los guías turísticos de las islas estén ampliando conocimientos de cara al eclipse solar de este verano.
  • Lo mucho que se parece, sin serlo, a la voz de la presidenta Marga Prohens la que locuta las cuñas publicitarias radiofónicas del Día de Balears.
¿Qué te llama la ateción a ti?

