Llama la atención, 26 de febrero de 2026
- Que el nuevo sistema de receta electrónica, que ha supuesto una inversión pública de más de tres millones de euros, haya vuelto a fallar tras su puesta en marcha el lunes.
- Que en pleno mes de febrero ya hayan aparecido los molestos mosquitos.
- Que dos universidades privadas, Adema y CEU San Pablo, tengan espacios propios en la calle Jaime III, a escasos metros una de la otra.
- Que los guías turísticos de las islas estén ampliando conocimientos de cara al eclipse solar de este verano.
- Lo mucho que se parece, sin serlo, a la voz de la presidenta Marga Prohens la que locuta las cuñas publicitarias radiofónicas del Día de Balears.
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate