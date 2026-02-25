Llama la atención, 25 de febrero de 2026
- Que un supuesto therian terminara el lunes en directo en IB3 Televisió una entrevista con insultos contra el presidente Pedro Sánchez y gestos obscenos.
- Que mañana jueves termine el plazo para inscribirse como familia de acogida de niños saharauis en Mallorca.
- Que dos mallorquines, el restaurador Pere Terrasa y el historiador Pere Fullana, vayan a participar hoy en un congreso sobre Gaudí en Barcelona.
- Que el de Eivissa, recién inaugurado, sea el primer parador de toda Balears.
- Que la Comunidad Valenciana vaya a dejar en manos de los centros educativos el estudio de autores catalanes y baleares en Bachillerato.
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
- Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos 'para favorecer' a los dueños de 'possessions