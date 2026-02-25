Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 25 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que un supuesto therian terminara el lunes en directo en IB3 Televisió una entrevista con insultos contra el presidente Pedro Sánchez y gestos obscenos.
  • Que mañana jueves termine el plazo para inscribirse como familia de acogida de niños saharauis en Mallorca.
  • Que dos mallorquines, el restaurador Pere Terrasa y el historiador Pere Fullana, vayan a participar hoy en un congreso sobre Gaudí en Barcelona.
  • Que el de Eivissa, recién inaugurado, sea el primer parador de toda Balears.
  • Que la Comunidad Valenciana vaya a dejar en manos de los centros educativos el estudio de autores catalanes y baleares en Bachillerato.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Familia
  • Pedro Sánchez
  • IB3 Televisió
  • Directo
  • IB3
  • Llama la atención
