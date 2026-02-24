Llama la atención, 24 de febrero de 2026
Palma
- Que el alcalde de Palma Jaime Martínez coloreara un abanico en la celebración del Año Nuevo Chino en Palma.
- Que las herencias de casas se hayan hundido en Balears con un registro de 2.700 transmisiones en 2025, su mínimo histórico.
- Que la presidenta Marga Prohens haya entrevistado en Irlanda para sus redes sociales a los estudiantes becados por el Govern.
- Que Ca Na Cati Pastisseries vaya abrir esta primavera un local frente a la sede de la Cruz Roja en Palma.
- Que Son Espases mantenga cerrado hasta las 9 gran parte del aparcamiento pese a que ya es difícil encontrar una plaza en la zona abierta.
- Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
- Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’
- Incidente en directo en IB3: un supuesto 'therian' irrumpe con insultos de 'Perro Sánchez, hijo de puta' y gestos obscenos
- El Mallorca despide a Jagoba Arrasate