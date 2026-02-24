Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 24 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

Palma
  • Que Ca Na Cati Pastisseries vaya abrir esta primavera un local frente a la sede de la Cruz Roja en Palma.

  • Que Son Espases mantenga cerrado hasta las 9 gran parte del aparcamiento pese a que ya es difícil encontrar una plaza en la zona abierta.
