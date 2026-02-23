Llama la atención, 23 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El arriesgado rescate ayer de los Bombers de Mallorca de una mujer mientras escalaba un picacho en el Salt de la Bella dona, en Lluc.
  • El día absolutamente primaveral -ni una sola nube visible en el cielo- en toda la isla, que hizo que ayer, tras varias semanas lluviosas, algunos ya sacaran los bermudas y las camisetas en manga corta.
  • Que con el buen tiempo también hayan aflorado multitud de ciclistas por las carreteras de Mallorca.
  • Que la presidenta Marga Prohens, acompañada de su marido, Javi Bonet, acudiera a la función de danza contemporánea Traspassant el marc, el sábado en el teatro Xesc Forteza de Palma, tras la cual subió al escenario a saludar a los bailarines.
