Llama la atención, 23 de febrero de 2026
Palma
- El arriesgado rescate ayer de los Bombers de Mallorca de una mujer mientras escalaba un picacho en el Salt de la Bella dona, en Lluc.
- El día absolutamente primaveral -ni una sola nube visible en el cielo- en toda la isla, que hizo que ayer, tras varias semanas lluviosas, algunos ya sacaran los bermudas y las camisetas en manga corta.
- Que con el buen tiempo también hayan aflorado multitud de ciclistas por las carreteras de Mallorca.
- Que la presidenta Marga Prohens, acompañada de su marido, Javi Bonet, acudiera a la función de danza contemporánea Traspassant el marc, el sábado en el teatro Xesc Forteza de Palma, tras la cual subió al escenario a saludar a los bailarines.
