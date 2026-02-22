Llama la atención, 22 de febrero de 2026
Palma
- Que el Govern se niegue a facilitar los datos reales de seguimiento de la huelga de médicos, que solo en Mallorca ha provocado la suspensión de 278 cirugías y 15.626 consultas.
- La pasividad de las administraciones para atajar el problema de okupación en la antigua cárcel de Palma, que ya se ha convertido en un riesgo para la seguridad ciudadana.
- Que los siete alcaldes que ha tenido Palma desde la restauración de la democracia vayan a tener sus correspondientes retratos en la sala de plenos del ayuntamiento.
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia
