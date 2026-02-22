Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 22 de febrero de 2026

Redacción Digital

Palma
  • Que el Govern se niegue a facilitar los datos reales de seguimiento de la huelga de médicos, que solo en Mallorca ha provocado la suspensión de 278 cirugías y 15.626 consultas.
  • La pasividad de las administraciones para atajar el problema de okupación en la antigua cárcel de Palma, que ya se ha convertido en un riesgo para la seguridad ciudadana.
  • Que los siete alcaldes que ha tenido Palma desde la restauración de la democracia vayan a tener sus correspondientes retratos en la sala de plenos del ayuntamiento.
