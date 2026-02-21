Llama la atención, 21 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21 de febrero de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que un avión de Ryanair intentara aterrizar el jueves dos veces en el aeropuerto Son Sant Joan de Palma y acabara desviado a Eivissa por la borrasca Pedro.
  • Que Balears sea la tercera comunidad que más inspecciones técnicas de vehículos rechaza cuando se pasa por primera vez.
  • Que los clientes del Zara del Born hayan pegado numerosos chicles en las cortinas de los probadores para evitar que se queden entreabiertas.
  • El crucero Costa Toscana, atracado en el Dique del Oeste y que el jueves llenó Palma de turistas.
  • Que Juan Carlos Ferrero, extrenador de Alcaraz, sea la cara de la nueva campaña de la Banca March.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

