Llama la atención, 21 de febrero de 2026
- Que un avión de Ryanair intentara aterrizar el jueves dos veces en el aeropuerto Son Sant Joan de Palma y acabara desviado a Eivissa por la borrasca Pedro.
- Que Balears sea la tercera comunidad que más inspecciones técnicas de vehículos rechaza cuando se pasa por primera vez.
- Que los clientes del Zara del Born hayan pegado numerosos chicles en las cortinas de los probadores para evitar que se queden entreabiertas.
- El crucero Costa Toscana, atracado en el Dique del Oeste y que el jueves llenó Palma de turistas.
- Que Juan Carlos Ferrero, extrenador de Alcaraz, sea la cara de la nueva campaña de la Banca March.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos