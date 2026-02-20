Llama la atención, 20 de febrero de 2026
- Que el PSOE de Palma haya descubierto la herramienta de generación de imágenes por IA con sus propuestas sobre la Vía de Cintura y la Avenida Adolfo Suárez.
- Que la Policía Local de Palma haya vallado y precintado la entrada exterior de Son Busquets por la presencia de jeringuillas en el suelo tras la denuncia de este periódico.
- Que tras la borrasca Pedro al fin se sitúe un anticiclón que traerá buen tiempo.
- Que los bancos del Paseo del Molinar hayan vuelto a ser vandalizados.
- Que Balears roce los 4.000 casos activos en el sistema VioGén.
- Que el Día de Balears bata este año récord de actividades.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
- Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
- Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
- El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa