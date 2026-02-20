Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 20 de febrero de 2026

Recreación del proyecto de transformación de la avenida Adolfo Suárez.

Recreación del proyecto de transformación de la avenida Adolfo Suárez. / PSOE Palma

  • Que la Policía Local de Palma haya vallado y precintado la entrada exterior de Son Busquets por la presencia de jeringuillas en el suelo tras la denuncia de este periódico.
  • Que tras la borrasca Pedro al fin se sitúe un anticiclón que traerá buen tiempo.
  • Que los bancos del Paseo del Molinar hayan vuelto a ser vandalizados.
  • Que Balears roce los 4.000 casos activos en el sistema VioGén.
  • Que el Día de Balears bata este año récord de actividades.
