Llama la atención, 19 de febrero de 2026
Palma
- Que en Calvià se estén empleando armas de fuego con cartuchos sonoros para destruir los nidos de procesionaria en zonas de difícil acceso, como las copas de los árboles.
- Que una jueza de Manacor haya impuesto una orden de alejamiento de la casa a una okupa.
- Que una incidencia en Movistar dejara ayer sin conectividad a muchas pequeñas y medianas empresas.
- Que un camión se quedara atrapado en la calle de la Almudaina, en el centro de Palma.
- Que los insultos racistas a Vinicius ya hayan dado origen a cinco condenas, una de ellas a un aficionado del Mallorca.
- El lenguaje cada vez más ofensivo que emplea Vox en el Parlament.
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
- Las fotos de los bares y restaurantes de la primera línea de Palma cuya concesión se renueva entre 2026 y 2027
- Burger Manía, el campeonato de hamburguesas, llega a Palma: fechas, precios y participantes
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca