PP y Vox contratar españolesSuelo rústico PalmaHuelga médicos Son EspasesJet Four SeasonsEast MallorcaBud Bunny en Mallorca
Llama la atención, 18 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El pésimo estado en el que se encuentra la calzada de la Plaza de las Columnas de Palma tras los sucesivos arreglos chapuceros, y el grave peligro que supone sobre todo para los motoristas.
  • Que después de tantos días de vendaval todavía sigan registrándose incidentes, pese a que la mayor parte de los elementos que podían desprenderse ya han caído.
  • Los serios problemas que el tren de borrascas ha provocado a los pescadores, obligados a permanecer amarrados durante tantos días.
  • La mala costumbre de algunos conductores de aparcar en batería con las ruedas pegadas a la acera, lo que hace que el morro de los vehículos ocupe buena parte de las aceras.

