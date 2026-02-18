Llama la atención, 18 de febrero de 2026
Palma
- El pésimo estado en el que se encuentra la calzada de la Plaza de las Columnas de Palma tras los sucesivos arreglos chapuceros, y el grave peligro que supone sobre todo para los motoristas.
- Que después de tantos días de vendaval todavía sigan registrándose incidentes, pese a que la mayor parte de los elementos que podían desprenderse ya han caído.
- Los serios problemas que el tren de borrascas ha provocado a los pescadores, obligados a permanecer amarrados durante tantos días.
- La mala costumbre de algunos conductores de aparcar en batería con las ruedas pegadas a la acera, lo que hace que el morro de los vehículos ocupe buena parte de las aceras.
