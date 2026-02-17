Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido incendios s'AlbuferaPrecios garajes en MallorcaHuelga médicos BalearesMobofest cartelViolencia fútbolVivienda Baleares
instagramlinkedin

Llama la atención, 17 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • La rápida coordinación entre la Cruz Roja, las ambulancias del 061, Policía Local y Bombers de Palma para ayudar a un anciano que se cayó en su domicilio y no podía abrir la puerta.
  • Que ninguno de los alumnos de Primero de Bachillerato del colegio que visitó ayer el conseller de Cultura, Antoni Vera, hubiera oído hablar jamás de Antonio Maura.
  • El esfuerzo realizado por la Guardia Civil para capturar al pirómano que durante los últimos dos años había provocado numerosos incendios de cañas en s’Albufera.
  • Que Palma sea la tercera ciudad con los parkings más caros de España. Con lo que cuesta una plaza de aparcamiento aquí se puede comprar una casa en la península.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents