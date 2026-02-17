Llama la atención, 17 de febrero de 2026
Palma
- La rápida coordinación entre la Cruz Roja, las ambulancias del 061, Policía Local y Bombers de Palma para ayudar a un anciano que se cayó en su domicilio y no podía abrir la puerta.
- Que ninguno de los alumnos de Primero de Bachillerato del colegio que visitó ayer el conseller de Cultura, Antoni Vera, hubiera oído hablar jamás de Antonio Maura.
- El esfuerzo realizado por la Guardia Civil para capturar al pirómano que durante los últimos dos años había provocado numerosos incendios de cañas en s’Albufera.
- Que Palma sea la tercera ciudad con los parkings más caros de España. Con lo que cuesta una plaza de aparcamiento aquí se puede comprar una casa en la península.
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
