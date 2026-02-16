Llama la atención, 16 de febrero de 2026
Palma
- Lo bien alimentados por los vecinos que están los gatos que viven entre la Porta del Camp y el Baluard del Príncep, siempre con su ración de pienso a punto.
- Que el fuerte viento derribara la noche del sábado una palmera en el Passeig Marítim, a la altura del Museu Es Baluard, que se desplomó sobre la calzada sin más consecuencias.
- Que el Ayuntamiento de Calvià, con su alcalde al frente, Juan Antonio Amengual, se promocione como plató de cine en el European Film Market de Berlín, que se celebra en el marco de la Berlinale.
- Que hasta el próximo 20 de febrero Emaya ejecute trabajos para adecuar los contenedores soterrados de las calles Gabriel Maura, Nicolau de Pacs y Joan Alcover, afectando a la circulación en la parte derecha de la calzada.
