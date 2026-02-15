Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Fiestas Ilegales Paco GarridoViento en MallorcaColapso Vía de Cintura
Llama la atención, 15 de febrero de 2026

Redacción Digital

Palma
  • La cantidad de máquinas de la ORA de la zona portuaria de Palma que no funcionan, obligando a los conductores a alejarse más de su aparcamiento para lograr un tique.
  • Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, comunicara personalmente al cantante Jaime Anglada la concesión de la Medalla d’Or de la Comunidad y compartiera el momento en un vídeo de Instagram.
  • Que los ciudadanos que practican deporte en el nuevo Passeig Marítim se encuentren las fuentes para beber averiadas.

