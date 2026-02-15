Llama la atención, 15 de febrero de 2026
Palma
- La cantidad de máquinas de la ORA de la zona portuaria de Palma que no funcionan, obligando a los conductores a alejarse más de su aparcamiento para lograr un tique.
- Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, comunicara personalmente al cantante Jaime Anglada la concesión de la Medalla d’Or de la Comunidad y compartiera el momento en un vídeo de Instagram.
- Que los ciudadanos que practican deporte en el nuevo Passeig Marítim se encuentren las fuentes para beber averiadas.
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- «Podrán pensar que sois la que ponéis el café, pero confiad en vuestro talento»: la UIB inspira a las científicas del mañana en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma
- Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda