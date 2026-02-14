Llama la atención, 14 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

14 de febrero de 2026

Llama la atención

  • Que el próximo día 18 arranque la gira de Terraferida por los pueblos para presentar su estudio sobre el ritmo urbanizador en suelo rústico.
  • Que el jueves IB3 Televisió tuviera que emitir el informativo del mediodía más tarde por problemas técnicos.
  • Que el Año Nuevo Chino, que se celebra el próximo domingo 22 en el barrio de Pere Garau, vaya a contar con 28 carpas donde distintos puestos ofrecerán comida callejera típica de distintas regiones asiáticas.
  • El mal estado de los bordillos y aceras de la calle Reina Esclaramunda de Palma, que ya han causado más de una caída.
  • Que un mapa colaborativo destape los espacios públicos más populares para encuentros sexuales en Palma.

