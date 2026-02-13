Llama la atención, 13 de febrero de 2026
- El monumental atasco que provocó un camión de Emaya que recogía la basura mientras cortaba el paso a todos los coches en la calle Joan Alcover, parcialmente en obras, y que afectó a la calle Manacor.
- Que se esté montando una flotilla internacional para romper el bloqueo a Cuba, como se hizo en Gaza.
- Que del edificio de Salud que están reformando en la calle Cecili Metel ya solo queden las cuatro fachadas en pie.
- Que La Liga pague 50 euros por cada denuncia verificada de los bares que ven el fútbol televisado sin pagar cuota de abonado.
- Que la tienda de antigüedades Persépolis cierre sus puertas después de 50 años.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo