Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ERE de SoltourPlazas turísticasColapso de CubaBorrasca OrianaGrupo CappuccinoOposiciones docentes
instagramlinkedin

Llama la atención, 13 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El monumental atasco que provocó un camión de Emaya que recogía la basura mientras cortaba el paso a todos los coches en la calle Joan Alcover, parcialmente en obras, y que afectó a la calle Manacor.
  • Que se esté montando una flotilla internacional para romper el bloqueo a Cuba, como se hizo en Gaza.
  • Que del edificio de Salud que están reformando en la calle Cecili Metel ya solo queden las cuatro fachadas en pie.
  • Que La Liga pague 50 euros por cada denuncia verificada de los bares que ven el fútbol televisado sin pagar cuota de abonado.
  • Que la tienda de antigüedades Persépolis cierre sus puertas después de 50 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents