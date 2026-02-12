Llama la atención, 12 de febrero de 2026
- El mal estado del pavimento del parque infantil de la plaza Francesc Garcia Orell de Palma, más conocida como de las Columnas.
- La gran cantidad de mensajes de condolencias que llenaron las redes sociales por la muerte del mallorquín Xisco Quesada, enfermo de cáncer de páncreas.
- Que en el último vídeo del socialista Iago Negueruela también se haya colado la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl.
- La gran oficina que ha abierto el CEU San Pablo en plena Avenida Jaime III, esquina con Paseo Mallorca, en el local donde antes había una inmobiliaria.
- Que los hornos de Mallorca estén preparando ya las tradicionales ensaimadas de Carnaval, con rodajas de sobrasada y calabazate.
