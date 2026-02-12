Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indigentes calle ManacorMuere Xisco QuesadaAyudas CovidParking Paseo MarítimoAlcaldesa FelanitxNueva Receta Electrónica
instagramlinkedin

Llama la atención, 12 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El mal estado del pavimento del parque infantil de la plaza Francesc Garcia Orell de Palma, más conocida como de las Columnas.
  • La gran cantidad de mensajes de condolencias que llenaron las redes sociales por la muerte del mallorquín Xisco Quesada, enfermo de cáncer de páncreas.
  • Que en el último vídeo del socialista Iago Negueruela también se haya colado la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl.
  • La gran oficina que ha abierto el CEU San Pablo en plena Avenida Jaime III, esquina con Paseo Mallorca, en el local donde antes había una inmobiliaria.
  • Que los hornos de Mallorca estén preparando ya las tradicionales ensaimadas de Carnaval, con rodajas de sobrasada y calabazate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  3. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  4. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  5. Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
  6. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas en su lucha contra el cáncer
  7. La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
  8. Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma

Llama la atención, 12 de febrero de 2026

Llama la atención, 12 de febrero de 2026

Per què prohibir l’ús de les xarxes socials abans dels 16 anys?

Per què prohibir l’ús de les xarxes socials abans dels 16 anys?

«Podrán pensar que sois la que ponéis el café, pero confiad en vuestro talento»: la UIB inspira a las científicas del mañana en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

«Podrán pensar que sois la que ponéis el café, pero confiad en vuestro talento»: la UIB inspira a las científicas del mañana en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Un viceministro de Guatemala en Mallorca: "La mayor crisis de la educación es el empobrecimiento del pensamiento crítico"

Un viceministro de Guatemala en Mallorca: "La mayor crisis de la educación es el empobrecimiento del pensamiento crítico"

Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal

Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal

Lázaro Criado (Valentin Hotels): "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en Cuba, dependerá de la capacidad aérea"

Lázaro Criado (Valentin Hotels): "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en Cuba, dependerá de la capacidad aérea"

Doce sociedades del Grupo Capuccino han puesto recursos individuales contra el Govern por las ayudas COVID

Doce sociedades del Grupo Capuccino han puesto recursos individuales contra el Govern por las ayudas COVID

Valjent lo juega todo

Valjent lo juega todo
Tracking Pixel Contents