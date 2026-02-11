Llama la atención, 11 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  • La gran cantidad de embarcaciones que hay amarradas en el puerto de Pollença en un frío mes de febrero, alejado todavía de la temporada turística alta.
  • La imposibilidad de aparcar en la zona del polígono Son Rossinyol de Palma.
  • Que la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se haya colado en el Parlament con motivo de una pregunta sobre la regularización de migrantes.
  • El abandono y los grafitis que vandalizan los edificios de alrededor de la torre de Albercutx, en el municipio de Pollença.
  • Que Salvamento Marítimo haya rescatado en Balears a 4.102 personas en patera en 2025.
