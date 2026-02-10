Llama la atención, 10 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Digital

  • Que el popular establecimiento Can Joan de s’Aigo de la calle Sanç de Palma vaya a permanecer cerrado del 16 al 22 de este mes por obras de mejora.
  • Que uno de los Carnavales más populares de Palma, Els Darrers Dies, organizado por Orgull Llonguet, vaya a llenar de charanga y fiesta este próximo sábado la calle Blanquerna.
  • Que el cineasta mallorquín Agustí Villaronga sea uno de los protagonistas de la exposición de fotos del talento catalán de los Goya, ubicada en Glòries, en Barcelona.
  • Que Balears tenga el mayor porcentaje de población migrante de España, con un 28% del total, solo con Alicante por delante, cuyo porcentaje asciende al 29%.

