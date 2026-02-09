Llama la atención, 9 de febrero de 2026
- Que el Consorcio de Transportes (TIB) haya suprimido el servicio de bicicletas públicas de la estación intermodal de Palma Mou-te Bé, después de 15 años en funcionamiento.
- Que las farolas del parterre central de la Avenida Centro de Can Picafort, en el tramo entre las calles Pere d’Alcàntara Penya y el paseo Colón, estén encendidas antes de las cuatro de la tarde, a plena luz del día.
- Que la Rueta de Palma pudiera celebrarse ayer, aunque en algunos momentos bajo el paraguas, habida cuenta de los malos pronósticos metereológicos que preveían su cancelación.
- Que un vecino de Sóller haya sido condenado a 20 meses de prisión por hostigar a otro residente que es guardia civil con expresiones como ‘puta foraster’.