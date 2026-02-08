Llama la atención, 8 de febrero de 2026
Palma
- El nuevo -y grave- conflicto en el seno de un Instituto de Mallorca, en este caso el Centro de Tecnificación Deportiva, que atenaza la convivencia laboral y académica.
- Que la Policía local de Palma sorprendiera a tres personas ebrias y dormidas en un coche en marcha en mitad de las Avenidas a primera hora de la mañana.
- Que el magnate inmobiliario Matthias Kühn haya pagado a Hacienda la suma de quince millones de euros para saldar la deuda tributaria inicial.
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables
- Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990
- El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’
- Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma
- Costas prorroga por otros 30 años la concesión gratuita de la playa de Son Caliu, en Calvià, al hotel anexo
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración