Llama la atención, 7 de febrero de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Mallorca

Palma
  • Que haya vuelto a aparecer un «hogar» móvil de un indigente en el parque del Conservatorio después de que la semana pasada la policía desalojara otro.
«Hogar» móvil de un indigente en el parque del Conservatorio.

«Hogar» móvil de un indigente en el parque del Conservatorio. / DM

El túnel del ferrocarril que atraviesa Palma cumple 95 años.

El túnel del ferrocarril que atraviesa Palma cumple 95 años. / DM

  • Que haya turistas en chanclas y camisas hawaianas de manga corta paseando por la Platja de Palma en pleno mes de febrero.

