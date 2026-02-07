Llama la atención, 7 de febrero de 2025
Palma
- Que haya vuelto a aparecer un «hogar» móvil de un indigente en el parque del Conservatorio después de que la semana pasada la policía desalojara otro.
- Que una tienda de bañadores sea el próximo comercio que ha desvelado que va a abrir en el Club de Mar de Palma.
- Que el 16% de los baleares se haya mudado más de cinco veces, según un estudio.
- Que el túnel del ferrocarril que atraviesa Palma y que el Ayuntamiento quiere recuperar y abrir al público cumpla 95 años.
- Que haya turistas en chanclas y camisas hawaianas de manga corta paseando por la Platja de Palma en pleno mes de febrero.
