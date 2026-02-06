Llama la atención, 6 de febrero de 2026
- Que el periodista mallorquín Antoni Ruiz sea uno de los concursantes de The Floor, el nuevo programa que presenta Chenoa en RTVE.
- La gran cantidad de supermercados de productos internacionales que ha abierto sus puertas en Palma, predominando las tiendas asiáticas y latinas.
- Que hayan empezado a limpiar la zona ajardinada abandonada del antiguo cuar tel de Son Simonet, donde se construirá una promoción de pisos.
- La cantidad de vendedores ambulantes apostados estos días de lluvia a la salida de la Estación Intermodal ofreciendo paraguas a los viajeros.
- Que un alemán haya ganado una villa valorada en dos millones en Mallorca en un sorteo.