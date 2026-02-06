Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 6 de febrero de 2026

Llama la atención

  • Que el periodista mallorquín Antoni Ruiz sea uno de los concursantes de The Floor, el nuevo programa que presenta Chenoa en RTVE.
  • La gran cantidad de supermercados de productos internacionales que ha abierto sus puertas en Palma, predominando las tiendas asiáticas y latinas.
  • Que hayan empezado a limpiar la zona ajardinada abandonada del antiguo cuar tel de Son Simonet, donde se construirá una promoción de pisos.
  • La cantidad de vendedores ambulantes apostados estos días de lluvia a la salida de la Estación Intermodal ofreciendo paraguas a los viajeros.
  • Que un alemán haya ganado una villa valorada en dos millones en Mallorca en un sorteo.

