Llama la atención, 5 de febrero de 2026
Palma
- Que en el barrio de Cas Capiscol y alrededores estén empezando a verse en balcones y ventanas carteles que reclaman «Seguretat, Civisme i Respecte».
- Que Balears sea la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con mayor desigualdad de precios en las casas, llegando a haber una distancia de 15.350 euros entre el valor del metro cuadrado más caro y el más asequible dentro de su territorio.
- Que la entidad Flipau amb Pere Garau pida salvar los rótulos de Recambios Martínez, que se convertirá en una promoción de pisos de precio limitado.
- Que en el mes de marzo vayan a celebrarse dos ferias de empleo en Mallorca, el Mes de l’Ocupació (que ya empieza en febrero) y el Job Day de la UIB.
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- Sorpresa en la tramitación de la Tarjeta Única al pedir la EMT a los padres autorizaciones firmadas de sus hijos
- Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados
- Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber
- Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses
- Detienen a un profesor del Centro de Formación Profesional Fra Juniper Serra de Palma por acosar a una alumna
- El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
- Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios