Llama la atención, 5 de febrero de 2026

  • Que en el barrio de Cas Capiscol y alrededores estén empezando a verse en balcones y ventanas carteles que reclaman «Seguretat, Civisme i Respecte».
  • Que Balears sea la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con mayor desigualdad de precios en las casas, llegando a haber una distancia de 15.350 euros entre el valor del metro cuadrado más caro y el más asequible dentro de su territorio.
  • Que la entidad Flipau amb Pere Garau pida salvar los rótulos de Recambios Martínez, que se convertirá en una promoción de pisos de precio limitado.
  • Que en el mes de marzo vayan a celebrarse dos ferias de empleo en Mallorca, el Mes de l’Ocupació (que ya empieza en febrero) y el Job Day de la UIB.

