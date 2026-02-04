Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesor acoso alumnaPSOE alquila AirBNBAcceso menores redes socialesVales descuentos pequeño comercioRCD MallorcaEl tiempo en MallorcaFira del Ram
instagramlinkedin

Llama la atención, 4 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Lo bien que se lo pasó la afición del Real Mallorca, por primera vez en muchos meses, con la goleada de su equipo al Sevilla.
  • La decepción que se llevaron las más de mil personas que hicieron cola en la Catedral de Palma desde las siete y media de la mañana para ver el efecto lumínico del vuit, que se frustró a causa de las nubes.
  • Lo contentos que salieron de la Audiencia de Palma los miembros del clan de los Sheriff, condenados a penas mucho menores de las que reclamaba inicialmente el fiscal por el tiroteo de 2021, y lo indignados que estaban sus rivales, Los Pelúos.
  • Los problemas de los ciudadanos para orientarse en los juzgados de Vía Alemania tras su reciente remodelación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents