Llama la atención, 4 de febrero de 2026
Palma
- Lo bien que se lo pasó la afición del Real Mallorca, por primera vez en muchos meses, con la goleada de su equipo al Sevilla.
- La decepción que se llevaron las más de mil personas que hicieron cola en la Catedral de Palma desde las siete y media de la mañana para ver el efecto lumínico del vuit, que se frustró a causa de las nubes.
- Lo contentos que salieron de la Audiencia de Palma los miembros del clan de los Sheriff, condenados a penas mucho menores de las que reclamaba inicialmente el fiscal por el tiroteo de 2021, y lo indignados que estaban sus rivales, Los Pelúos.
- Los problemas de los ciudadanos para orientarse en los juzgados de Vía Alemania tras su reciente remodelación.
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos
- Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados