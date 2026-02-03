Llama la atención, 3 de febrero de 2026
Palma
- La bella estampa de los almendros en flor al pie del Galatzó mientras se repiten los días de lluvia y viento casi sin tregua desde principios de año.
- Que en el programa de La Sexta Lo de Évole, Iñaki Urdangarin llamara avenida a la Rambla de Palma, la calle que llevó el nombre de los Duques de Palma en su honor y el de la infanta Cristina hasta enero de 2013.
- Que hace 25 años Serveis Ferroviaris de Mallorca presentara su primer bono mensual. Se llamaba Mestren y ofrecía un descuento a los usuarios fieles.
- Que los vecinos de la Asociación Sa Llotja Born denuncien la agresiva poda que ha sufrido un ejemplar de bellasombra ubicado en el número 13 de la calle Illa de Corfú, en Ciutat Jardí, que se ha quedado con su monumental tronco desnudo.
