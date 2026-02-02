Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 2 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que el viernes por la noche estuvieran encendidas las luces de Navidad en algunas zonas de Palma, como plaza Patines o el Molinar.
  • La preocupación que hay entre los vecinos de la zona de Blanquerna porque el sábado por la noche se repitió un nuevo episodio de incendio en contenedores, una semana después de que un pirómano provocara tres focos en la misma zona.
  • Que las barandillas de hierro forjado, características de las casas antiguas del Eixample de Palma, estén desapareciendo a tenor de las nuevas reformas y el impulso constructor, que empobrecen el paisaje urbano de la ciudad.
  • Que National Geographic haya destacado dos hoteles de Mallorca entre los mejores de costa de España.

