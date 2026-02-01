Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Llama la atención, 1 de febrero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Lo mucho que ha tardado en ser una realidad para el ciudadano en pleno siglo XXI poder pagar con tarjeta bancaria en los autobuses de Palma.
  • Que este enero las discotecas de la Platja de Palma hayan registrado llenos.
  • La gran cantidad de borrascas y temporales que ha encadenado Mallorca este último mes, triplicando los registros habituales de precipitaciones y con rachas huracanadas de Mestral que han alcanzado los 158 km/h en Alfàbia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents