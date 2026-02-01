Llama la atención, 1 de febrero de 2026
Palma
- Lo mucho que ha tardado en ser una realidad para el ciudadano en pleno siglo XXI poder pagar con tarjeta bancaria en los autobuses de Palma.
- Que este enero las discotecas de la Platja de Palma hayan registrado llenos.
- La gran cantidad de borrascas y temporales que ha encadenado Mallorca este último mes, triplicando los registros habituales de precipitaciones y con rachas huracanadas de Mestral que han alcanzado los 158 km/h en Alfàbia.
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- El Mallorca se interesa por Chadi Riad