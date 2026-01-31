Llama la atención, 31 de enero de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

31 de enero de 2025

Llama la atención

Redacción Mallorca

  • Que Son Espases despidiera por jubilación en un emotivo acto a cuatro médicos históricos y jefes de servicio (Olga Hidalgo, Joan Palmer, Bernat Sureda y Sefa Terrasa) con una sala llena de compañeros que destacaron su compromiso con la sanidad pública.
Olga Hidalgo, Joan Palmer, Bernat Sureda y Sefa Terrasa

  • Lo mucho que ha crecido en Palma el tardeo de los viernes o lo que otros llaman after work.
  • Que la presidenta del Congreso Francina Armengol acompañara ayer en el hemiciclo a más de 300 niños y niñas, quienes le expusieron a la política mallorquina sus ideas, inquietudes y reivindicaciones.

Francina Armengol con dos estudiantes mallorquinas.

Francina Armengol con dos estudiantes mallorquinas. / .

  • Que cinco restaurantes de Mallorca compitan con sus propuestas culinarias en el Campeonato de Hamburguesas de España.

