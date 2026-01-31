Llama la atención, 31 de enero de 2025
- Que Son Espases despidiera por jubilación en un emotivo acto a cuatro médicos históricos y jefes de servicio (Olga Hidalgo, Joan Palmer, Bernat Sureda y Sefa Terrasa) con una sala llena de compañeros que destacaron su compromiso con la sanidad pública.
- Lo mucho que ha crecido en Palma el tardeo de los viernes o lo que otros llaman after work.
- Que la presidenta del Congreso Francina Armengol acompañara ayer en el hemiciclo a más de 300 niños y niñas, quienes le expusieron a la política mallorquina sus ideas, inquietudes y reivindicaciones.
- Que cinco restaurantes de Mallorca compitan con sus propuestas culinarias en el Campeonato de Hamburguesas de España.
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
- Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
- Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos