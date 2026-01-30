Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 30 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que los almendros cercanos a la rotonda que lleva al polígono industrial de Son Bugadelles en Santa Ponça ya estén completamente cubiertos de flores blancas.
  • Que el Parlament vaya a retomar la semana que viene el curso político tras el extenso parón que se inició antes de Navidad.
  • La hipocresía de los cargos del PP al presentarse en una de las tractoradas de ayer: Mercosur se aprueba en la UE con los votos de su partido y la PAC se recorta por su insistencia en militarizar Europa.
  • La ausencia del conseller Jaume Bauzá en la inauguración de la reforma de s’Arenal Gran de Portocolom, quien según los corrillos políticos ordenó dar media vuelta al coche oficial a la altura de Felanitx para regresar a Palma por el temporal de lluvia.

