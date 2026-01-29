Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 29 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que la gente que paseaba ayer por la mañana por la calle Oms de Palma se sorprendiera e incluso asustara ante el bulto envuelto en plástico que resultó ser finalmente la estatua dedicada a Josep Maria Llompart.
  • El gusto que da pasear estos días en silencio y sin aglomeraciones por el centro de Palma, secuestrado por el turismo cuando llega el buen tiempo.
  • Que los operarios ya hayan empezado a replantar y mover tierra en la plaza Llorenç Villalonga, donde Cort taló los bellasombras.
  • Que el principal acusado del criadero ilegal de tortugas de Llucmajor haya declarado ante el tribunal de la Audiencia Provincial con una sudadera en la que aparecía una granfotografía de un ejemplar de quelonio.

