Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Llama la atención, 28 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que operarios estén talando en un solar para una nueva construcción privada uno de los últimos pinos que quedan en pie en el barrio de Son Armadans.
  • Que políticos de Mallorca hayan empalmado prácticamente Fitur con el evento gastronómico Madrid Fusion.
  • Que entre sus novedades y apuestas para 2026 Netflix vaya a estrenar Rafa, una miniserie documental sobre la trayectoria del extenista Rafel Nadal.
  • La desfachatez de algunos ciudadanos de Palma que abandonan los escombros de sus obras en plena vía pública.
  • Que una nueva compañía de gasolineras low cost, Ballenoil, haya desembarcado en Mallorca con la apertura de una estación de servicio en sa Pobla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents