Llama la atención, 28 de enero de 2026
Palma
- Que operarios estén talando en un solar para una nueva construcción privada uno de los últimos pinos que quedan en pie en el barrio de Son Armadans.
- Que políticos de Mallorca hayan empalmado prácticamente Fitur con el evento gastronómico Madrid Fusion.
- Que entre sus novedades y apuestas para 2026 Netflix vaya a estrenar Rafa, una miniserie documental sobre la trayectoria del extenista Rafel Nadal.
- La desfachatez de algunos ciudadanos de Palma que abandonan los escombros de sus obras en plena vía pública.
- Que una nueva compañía de gasolineras low cost, Ballenoil, haya desembarcado en Mallorca con la apertura de una estación de servicio en sa Pobla.
