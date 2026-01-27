Llama la atención, 27 de enero de 2026
- La cantidad de años que llevan los comerciantes pidiendo que se retire la instalación eléctrica que hay en la plaza de las Maravillas, que ahora están reformando.
- Que el Ayuntamiento de Palma mantuviera el domingo la celebración del Correfoc de Sant Sebastià con la alerta naranja que había por fuertes vientos.
- Que ayer se pusieran a la venta en Can Alcover por 6,50 euros las camisetas que se han hecho para protestar por el «arboricidio» de los bellasombras.
- Que las hipotecas para viviendas en Balears hayan caído un 9,2% en noviembre mientras que para fincas rústicas hayan subido un 61,1%.
- Que la autora mallorquina Llucia Ramis vaya a publicar en marzo Un metro cuadrado.
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Calvià encara la aprobación definitiva para reconvertir el antiguo Casino en un hotel de lujo