Llama la atención, 27 de enero de 2026

Redacción Digital

  • La cantidad de años que llevan los comerciantes pidiendo que se retire la instalación eléctrica que hay en la plaza de las Maravillas, que ahora están reformando.
  • Que el Ayuntamiento de Palma mantuviera el domingo la celebración del Correfoc de Sant Sebastià con la alerta naranja que había por fuertes vientos.
  • Que ayer se pusieran a la venta en Can Alcover por 6,50 euros las camisetas que se han hecho para protestar por el «arboricidio» de los bellasombras.
  • Que las hipotecas para viviendas en Balears hayan caído un 9,2% en noviembre mientras que para fincas rústicas hayan subido un 61,1%.
  • Que la autora mallorquina Llucia Ramis vaya a publicar en marzo Un metro cuadrado.
