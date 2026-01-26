Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 26 de enero de 2026

  • Que más de 300 jóvenes participaran ayer en el Parc de la Mar de Palma en una animada jornada dedicada a la construcción y el vuelo de cometas.
  • La cantidad de instituciones y entidades que querrían ocupar el edificio del Oceanográfico cuando la entidad científica estrene nueva sede en la calle de la Escollera del puerto de Palma, según las peticiones que recibe la Autoridad Portuaria.
  • El interminable recorrido por la terminal al que se ven obligados los pasajeros que aterrizan en Son Sant Joan para salir del aeropuerto.
  • Que en el barrio de Nou Llevant todavía haya personas incívicas que dejan la bolsa de basura sobre las papeleras.
  • El árbol de Navidad que todavía luce el Teatre Principal de Palma a 26 de enero.
