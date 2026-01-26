Llama la atención, 26 de enero de 2026
Palma
- Que más de 300 jóvenes participaran ayer en el Parc de la Mar de Palma en una animada jornada dedicada a la construcción y el vuelo de cometas.
- La cantidad de instituciones y entidades que querrían ocupar el edificio del Oceanográfico cuando la entidad científica estrene nueva sede en la calle de la Escollera del puerto de Palma, según las peticiones que recibe la Autoridad Portuaria.
- El interminable recorrido por la terminal al que se ven obligados los pasajeros que aterrizan en Son Sant Joan para salir del aeropuerto.
- Que en el barrio de Nou Llevant todavía haya personas incívicas que dejan la bolsa de basura sobre las papeleras.
- El árbol de Navidad que todavía luce el Teatre Principal de Palma a 26 de enero.
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026