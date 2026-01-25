Llama la atención, 25 de enero de 2026
Palma
- Que los primeros almendros en flor ya adornen los campos mallorquines, en una estampa que en el pasado fue postal turística.
- Que el fuerte oleaje, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, hiciera ayer peligroso pasear por paseos marítimos y puertos. En Palma las olas llegaron a salpicar la vía de circulación frente a la Catedral.
- Que 508 graduados en Medicina se examinaran ayer del MIR en Palma. Balears ofrece 271 plazas a quienes superen la prueba.
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones