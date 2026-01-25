Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 25 de enero de 2026

Redacción Digital

Palma
  • Que los primeros almendros en flor ya adornen los campos mallorquines, en una estampa que en el pasado fue postal turística.
  • Que el fuerte oleaje, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, hiciera ayer peligroso pasear por paseos marítimos y puertos. En Palma las olas llegaron a salpicar la vía de circulación frente a la Catedral.
  • Que 508 graduados en Medicina se examinaran ayer del MIR en Palma. Balears ofrece 271 plazas a quienes superen la prueba.
